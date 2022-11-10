В Эстонии законодательно одобрили снос советских памятников

Правительство Эстонии одобрило поправки к законодательству, которые позволяют без ограничений сносить памятники советским воинам-освободителям.
Министерство юстиции Эстонии, в частности, прописало в законопроекте, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать «оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления».
Кампания по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории Эстонии началась 4 августа. В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован памятник-танк Т-34. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.