В Эстонии законодательно одобрили снос советских памятников

Правительство Эстонии одобрило поправки к законодательству, которые позволяют без ограничений сносить памятники советским воинам-освободителям.

«Поправки к строительному кодексу, закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и к закону о государственном имуществе создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в частности советских военных памятников», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Министерство юстиции Эстонии, в частности, прописало в законопроекте, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать «оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления».

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Кампания по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории Эстонии началась 4 августа. В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован памятник-танк Т-34. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.