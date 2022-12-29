Ситуация под контролем местной администрации.

Как сообщается на портале online47, создана комиссия для проверки по факту произошедшего.

Вечером 28 декабря в дежурную службу Кировского района Ленобласти поступило сообщение. Информацию о предположительном отравлении летучими веществами незамедлительно направили в газовую службу.

Глава администрации Шумского сельского поселения Владимир Ульянов тут же прибыл на место вместе с несколькими экипажами скорой помощи.

Жильцы дома жаловались на недомогание. У приехавших на вызов медиков также наблюдалось плохое самочувствие. Двое местных жителей были госпитализированы.

Утечку обнаружили не сразу. В одной из квартир, как выяснилось, незаконно установили газовую колонку с выведением в вентиляционную отдушину. Оборудование, ставшее причиной ЧП, сразу же отсоединили.

Администрация Шумского поселения взяла ситуацию под свой контроль.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при взрыве на заводе в Усть-Славянке.