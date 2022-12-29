В Петербурге с 1 января за школьное питание родители смогут получать кэшбек

Данная опция доступна только обладателям Единой карты петербуржца или «Мир».

Начиная с 2023 года, родители смогут получать кэшбек за школьное питание детей при оплате Единой картой петербуржца (ЕКП) — сообщила Мойка78.

Каждое пополнение счета для оплаты школьного питания с помощью карты «Мир» или ЕКП будет возвращено в виде кэшбека — 5% и 10% соответственно.

Помимо всего прочего сэкономить можно будет и на проезде в общественном транспорте. Стоимость поездки на автобусе при оплате ЕКП будет на 38% меньше. В метро разница будет 33%.

Ранее стало известно, что в Мурино построят большую школу на 1175 мест за 1,7 млрд рублей.