Школу спроектирует и построит инвестиционно-строительная группа «МАВИС» за счет своих средств и дотации из федерального бюджета

Школу на улице Екатерининской планируется сдать в 4 квартале 2024 года. Инвестор берет на себя обязательства по проектированию, строительству и эксплуатации образовательного учреждения. Федеральный бюджет выделил более 1 миллиарда рублей на строительство школы, общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

«Школа будет построена в одном из крупных городов агломерации, где сегодня высокая потребность в образовательных учреждениях. Кроме того, софинансирование из федерального бюджета позволило перераспределить средства Ленинградской области на другие не менее важные социальные проекты», – отметил зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Отметим, что на днях в Мурино приняли в эксплуатацию новую детскую поликлинику. Также идет строительство взрослой поликлиники. Срок окончания строительства ― в первом квартале 2024 года. Деньги на строительство — 1,1 млрд рублей выделили из областного и федерального бюджетов.