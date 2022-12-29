Спортсмены из Ленобласти заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Автор: Гузель Галимова
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Юношеская сборная из Ленобласти заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на «Приз мастера спорта Р. Шайхлисламова».

«Серебро» взяли спортсмены 14-15 лет. Кроме того, команда заняла третье место в возрастной категории 12-13 лет. Одним из самых результативных спортсменов Ленобласти стал Глеб Романюк из Всеволожского района.

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Фото: администрация Ленобласти

В личных зачетах спортсменка Мария Колготина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «супер-гигант», а Глеб Романюк одержал победу в дисциплине «слалом-гигант».

Всего в соревнованиях в Башкортостане приняли участие спортсмены из 24 регионов России.

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14.12.2022 275

Сегодня в Ленобласти горнолыжным спортом занимаются 900 спортсменов разных возрастов. Региональная Федерация горнолыжного спорта объединяет 14 физкультурно-спортивных профильных организаций.

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