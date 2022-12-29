Спортсмены из Ленобласти заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Юношеская сборная из Ленобласти заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на «Приз мастера спорта Р. Шайхлисламова».

«Серебро» взяли спортсмены 14-15 лет. Кроме того, команда заняла третье место в возрастной категории 12-13 лет. Одним из самых результативных спортсменов Ленобласти стал Глеб Романюк из Всеволожского района.

В личных зачетах спортсменка Мария Колготина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «супер-гигант», а Глеб Романюк одержал победу в дисциплине «слалом-гигант».

Всего в соревнованиях в Башкортостане приняли участие спортсмены из 24 регионов России.

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Сегодня в Ленобласти горнолыжным спортом занимаются 900 спортсменов разных возрастов. Региональная Федерация горнолыжного спорта объединяет 14 физкультурно-спортивных профильных организаций.