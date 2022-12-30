Минпромторг рассказал о возможном дофинансировании программ спроса на отечественные авто

Отечественные автомобили из автосалона станут доступнее для россиян.

Программы поддержки спроса в России на отечественные автомобили могут быть дофинансированы в 2023 году в зависимости от условий на авторынке. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

— Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка, – заявили в ведомстве.

В Минпромторге уточнили, что решение о дофинансировании программ стимулирования спроса может быть принято в течение следующего года. В 2023 году на программу льготного автокредитования заложено 5,1 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 2 миллиарда рублей, и на программу субсидирования газомоторной техники – 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.

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При этом в 2022 году на поддержку спроса на российские автомобили было выделено 20,7 миллиарда рублей.