Bloomberg: с начала спецоперации российские миллиардеры потеряли более $93 млрд

Наиболее состоятельные жители России на фоне спецоперации на Украине в текущем году потеряли в совокупности более 90 миллиардов долларов.

Агентство уточнило, что в феврале совокупной состояние самых богатых россиян уменьшилось на 46,6 миллиарда долларов. Кроме того, в течение всего года они потеряли еще 47 миллиардов.

При этом, Bloomberg не назвал имен этих богатейших граждан России. Кроме того, агентство не привело и данных, на чем основываются указанные цифры, а только упомянуло об антироссийских санкциях.

Активы сократились и у миллиардеров из других стран, только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли за год почти 1 трлн 400 млрд долларов. При этом только на долю Илона Маска (глава Tesla и SpaceX), Джеффа Безоса (основатель Amazon), Чанпэн Чжао (основатель криптобиржи Binance) и Марка Цукерберга (основатель компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России) приходится порядка 392 млрд долларов потерь.

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Bloomberg объясняет такую динамику ростом инфляции и ужесточением политики центробанков, а также боевыми действиями на Украине и последующими санкциями.