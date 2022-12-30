В Ленобласти остался зимовать одинокий аист

Аиста заметили в коровнике в Лужском районе Ленобласти. Обеспокоенные хозяева фермы сообщили о неожиданном постояльце в Охотнадзор.
Специалисты комитета по животному миру Ленобласти наблюдали за птицей еще с середины декабря. Аист полностью здоров, хорошо летает и не болеет. Сейчас он находится в более подходящих для него условиях под присмотром специалистов — на зооферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе. Там аист останется до весны.
Видео: комитет по животному миру
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