В Выборге началась консервация Инженерного двора

В Ленобласти приступили к консервации Инженерного двора в Выборге, соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.

Сейчас специалисты работают над проектом реставрации. Завершить его планируют в следующем году, а ремонтные работы хотят начать уже в 2024 году, рассказал глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Фото: Владимир Цой/ВКонтакте

Последние 25 лет Инженерный двор не использовался и был заброшен. Несколько лет назад власти Ленобласти забрали памятник из федеральной собственности. Там планируют открыть музей, объектом заинтересовался Выборгский музей-заповедник.