В выборгском парке «Монрепо» завершилась масштабная реставрация — фото

К концу 2022 года в музее-заповеднике «Парк Монрепо» завершили масштабную реставрацию.

Там обновили главный усадебный дом, оранжерею и Библиотечный флигель. Экскурсию по обновленным объектам провел зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Фото: Владимир Цой

Реставрационные работы стартовали в ноябре 2017 года, за это время был восстановлен исторический облик береговой линии. Произведен ремонт дренажной системы и сети тропинок.

Главные ворота с фамильным гербом баронов Николаи, дом садовника и управляющего воссоздавали по историческим чертежам. В Библиотечном флигеле восстановили печи и отремонтировали часы с боем на фасаде. В оранжерее уже выращивают лимоны, пальмы и самшиты.