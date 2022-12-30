Съемки фильма о революции ограничат движение в центре Петербурга

В Петербурге 8 января будет ограничено движение в Адмиралтейском районе в связи со съемками художественного фильма.

Так, с 09:00 до 18:00 будет прекращено движение на участке набережной Крюкова канала от Садовой улицы до дома 24, а также по Щепяному переулку от набережной Крюкова канала до дома 4-6. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В Петербурге пройдут съемки фильма «Герои и выродки. Хроники русской революции». Андрей Кончаловский является режиссером картины.