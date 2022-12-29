Топ-10 российских фильмов 2022 года: что стоит посмотреть?

Россия не отстает от Запада в производстве хороших фильмов в 2022 году. ivbg составил свой список удачных произведений отечественного кинематографа.

Ника

Режиссёр: Василиса Кузьмина

В главных ролях: Лиза Янковская, Анна Михалкова

Жанр: драма, биография

Воспоминания о гениях часто прослеживаются в кинематографе. В своей картине «Ника» Василиса Кузьмина пыталась описать проблемы, с которыми столкнулась талантливая поэтесса-вундеркинд Ника Турбина. Писать стихи героиня начала еще в детстве. Особая чувственность ребенка нашла отклик в сердцах советских граждан и привела к сцене. Все изменилось с развалом Советского Союза — юное дарование потеряло преданную публику. Тогда девушка попыталась разобраться в отношениях с собой и снова поймать вдохновение, что привело к трагическим последствиям.

По-мужски

Режиссёр: Максим Кулагин

В главных ролях: Антон Лапенко, Сергей Васин, Екатерина Щербакова

Жанр: драма, триллер

Как ответить на явную агрессию со стороны окружающих? Какое решение будет правильным? Эти мысли часто крутятся в головах многих людей. В фильме камнем преткновения становится ситуация, при которой главному герою 35-летнему Глебу не хватило мужества, чтобы защитить жену от хамства и пощечины со стороны пьяного соседа-гопника. Супруга Полина настаивает на ответном выпаде, а Глеб в момент раздора был уверен, что это вывело бы конфликт на новый уровень. Главный герой погружается в свой личный ад, ощущая брезгливость со стороны жены, свидетелей ссоры и самого себя. Чтобы вернуть себе статус состоявшегося мужчины, он пытается найти вариант разобраться с обидчиком «мужскими» методами.

Страна Саша

Режиссёр: Юлия Трофимова

В главных ролях: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова

Жанр: мелодрама

История о 17-летнем Саше, который окончив школу в провинциальном городке, не торопится с поступлением в институт из-за отсутствия понимания, чего он хочет от жизни. В своей неуверенности Саша винит отца, бросившего юношу в детстве. Но встреча с необычной девушкой Женей дарит ему новые ощущения и первую влюбленность. Новые чувства и встреча с отцом помогают найти точку опоры не только главному герою, но и его матери.

Брат во всем

Режиссёр: Александр Золотухин

В главных ролях: Сергей Журавлёв, Николай Журавлёв

Жанр: драма

Настоящая мужская дружба строится на поддержке в трудный момент, мотивации и радости от общения. Но когда эта дружба накрепко связана семейными узами, то сила ее возрастает в разы. Сюжет фильма закручен вокруг двух братьев-близнецов, которые мечтают стать летчиками. Только один из них оказывается не годен для летного дела из-за физических особенностей. Привычные им привязанность и забота начинают мешать в достижении целей. Каждый из братьев оказывается на перепутье, когда нужно сделать непростой выбор.

Сёстры

Режиссёр: Иван Петухов

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов

Жанр: триллер, ужасы

Главная героиня Аня попадает в западню. Андрей — примерный супруг в глазах общества, наедине с женой превращающийся в домашнего тирана. Главная задача женщины — спасти себя и ребенка от нарастающей агрессивности мужа. В фильме сцены насилия остались за кадром, но чувство беспомощности Ани ярко проявляются в следах от побоев на теле. Нескончаемый бытовой кошмар вводит главную героину в отчаяние. И единственным выходом становится ответить той же монетой — насилием.

Экспресс

Режиссёр: Руслан Братов

В главных ролях: Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Сергей Гайтеров

Жанр: драма, комедия

Основное действующее лицо — молодой неунывающий парень Саша Сосланов по кличке Сос, которому в обычной жизни не особо везет. На последние деньги он делает ставки на несколько событий, но теряет заветную карточку для получения выигрыша. Саша принимается за активные поиски пропажи, вовлекая в них других персонажей.

Казнь

Режиссёр: Ладо Кватания

В главных ролях: Нико Тавадзе, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский

Жанр: триллер

Начало перестройки. Главный герой Исса Давыдов несколько лет потратил на поимку серийного убийцы на юге России и добился своего. 10-летняя охота на молодых женщин должна была подойти к концу. Но семейное торжество в честь повышения по службе за раскрытие дела прерывает звонок. Появилась еще одна жертва, которой удалось выжить. Манера злодеяний та же: рот заложницы забивали песком. Но, главное, она помнит место, где происходил кошмар — полусгнивший деревянный дом, стоящий на границе леса и поляны с высокой травой. Исса вместе с другими оперативниками отправляется туда в поисках улик для вынесения справедливого, на этот раз, приговора.

Продукты 24

Режиссёр: Михаил Бородин

В главных ролях: Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Толибжон Сулейманов

Жанр: драма

Драматическая картина рассказывает о трудовом рабстве в сегодняшней Москве. Наглядно показывая, что насилие в современном мире воспринимается как должное, и в конечном итоге от него страдают все: жертвы, сами истязатели и свидетели, которые по своим причинам закрывают глаза на происходящее. Уроженка Узбекистана — Мухаббат стала рабом владелицы продуктового — своей соотечественницы Жанны. У девушки и других пленных отобрали паспорта и принудили к труду. В их жизни господствуют изнасилования, побеги и избиения. Но бежать некуда, так как московские правоохранители прикормлены владелицей магазина. Не к этому стремились выходцы из Средней Азии, направляясь за лучшей жизнью в Россию. Как выжить в таких условиях и не потерять себя? Картина отражает события, которые зафиксированы в деле «гольяновских рабов».

Одна

Режиссёр: Дмитрий Суворов

В главных ролях: Надежда Калеганова, Виктор Добронравов

Жанр: драма

Счастливый медовый месяц для студентов Ларисы и Владимира Савицких должен был благополучно завершиться через пару часов посадкой самолета в Благовещенске. Но во время полета в гражданский лайнер АН-24 врезалось военное воздушное судно. Никто не выжил после падения махины с высоты в 5 200 метров, кроме Ларисы. Девушка пришла в сознание среди обломков в центре тайги в полном одиночестве. Борьба за выживание, сокрытие трагической ошибки от общественности и пронзительная любовь — вот что можно увидеть в киноленте «Одна». Сюжет основан на реальных событиях — столкновение над Завитинском 24 августа 1981 года.

Здоровый человек

Режиссёр: Петр Тодоровский

В главных ролях: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова

Жанр: драма

После трагического инцидента Егор Тихонов записывается волонтером в поисковой отряд «Лиза Алерт» и становится аниматором в детском хосписе. Несмотря на благородную деятельность, новые заботы крушат привычную мужчине жизнь. Он остается без работы. Отношения с женой практически подходят к разводу. А в голове все чаще возникает вопрос о том, сможет ли он пройти свалившиеся на него испытания. За кадром как-будто спрашивают, в чем отличие альтруизма от эгоизма и где находится та тонкая грань, разделяющая здорового человека от помешательства.

Положительный отклик среди зрителей также получили: «Межсезонье», «Сердце Пармы», «Наша зима», «Песни Лета», «Рядом», «Плотник», Молодой человек» и многие другие. Стоит упомянуть и сериалы, которые занимают престижные места в нише киноиндустрии уходящего года. Лучшими работами стали: «1703», «Нулевой пациент», «Надвое», «13 клиническая», «Горемыки», «Капельник» и «Почка».