Стало известно, какие автобусные маршруты подорожают в Ленобласти с 1 января

Со следующего 2023 года в Ленобласти подорожают поездки по 35 автобусным маршрутам.

В частности, дороже станут такие маршруты, как №181 «Новоселье — Петербург», №401 «Сосновый Бор – Петербург», №431 «Гатчина-Петербург», №528 «Коммунар — Петербург» и другие. Проезд подорожает с 1 января 2023 года, сообщили в региональном комитете по транспорту.

Ознакомиться с полным списком маршрутов можно по ссылке.

В среднем тарифы на проезд в общественном транспорте в Ленобласти в 2023 году вырастут на 6% – в пределах прогнозной инфляции, утвержденной Минэкономразвития.