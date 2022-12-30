В Петербурге закрыли 26 незаконных елочных базаров

В Петербурге за последние четыре дня закрыли 26 незаконных елочных базаров.

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Всего с 20 декабря — с момента официального открытия елочных базаров – было освобождено 33 земельных участка, изъято около 2000 деревьев.

За продажу елок в неположенных местах торговцам грозит административная ответственность. Весь товар изымается, а затем утилизируется.