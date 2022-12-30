Минфин обеспечит нуждающиеся семьи доходом не ниже прожиточного минимума

Введенные государством меры поддержки граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

— В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми — так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке, и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет. Все они будут получать соответствующую поддержку от государства, — сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, что эта форма поддержки будет оказываться и в будущем.

— И такая форма поддержки учтена и на трехлетнем горизонте, и дальше. Это самое главное, пожалуй, что мы в сложный для страны период нашли ресурсы и оказали помощь нашим нуждающимся гражданам, — сказал министр.

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Силуанов подчеркнул, что правительство и президент России Владимир Путин приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян, были повышены размеры пенсий, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, сообщает ТАСС.