В Петербурге нашли живыми пропавшую женщину с маленькими детьми

Женщину, которая пропала 22 декабря с двумя маленькими детьми в Петербурге, нашли живой и здоровой.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» не раскрывают подробности поисков.

Однако издание 78.ru выяснило, почему женщина решила скрыться. Ее мать рассказал, что она очень боялась мужа, который угрожал ей тем, что заберет общего младшего ребенка. Все это время она пряталась с детьми в мини-отеле.

«Она просто не знала, как поступить. После того, как я ее привезла (домой — прим. ред), он продолжает угрожать. Дочка, конечно, психологически в плохом состоянии, ей тяжело. Будем, наверное, искать психологов, юристов», — рассказала мать 25-летней девушки.

Женщина подчеркнула, что еще 1 сентября супруг выгнал жену из дома с двумя детьми ночью, с тех пор она проживала у нее.