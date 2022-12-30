Росгвардейцам выдали ключи от нового жилья в Ленобласти

Вручение прошло в Сосновом Бору.

Для военнослужащих полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии подготовили 23 новые квартиры с улучшенной отделкой и развитой инфраструктурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ».

Сотрудники Росгвардии, отличившиеся при выполнении задач спецоперации, получили ведомственные награды.

Ранее стало известно, что рабочая группа для адресной помощи семьям военнослужащих появится в Ленобласти в 2023 году.