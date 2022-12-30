Глава регионального отделения комитета семей воинов Отечества Алла Левина рассказала вице-губернатору по внутренней политике Ленинградской области Анне Данилюк об итогах работы и планах на 2023 год.

В начале 2023 года будет сформирована рабочая группа из представителей органов власти. Она будет работать с обращениями от жителей Ленинградской области и контролем за исполнением поручений Владимира Путина по итогам встречи с матерями военнослужащих.

По словам Анны Данилюк, основной миссией комитета является адресная гуманитарная, юридическая и психологическая помощь семьям военнослужащих в режиме реального времени.

«Жены, родители и дети военнослужащих в зоне спецоперации нуждаются во всесторонней поддержке, каждый день им приходится решать многие вопросы, с которыми они столкнулись впервые, и комитет создан с целью консолидации всех этих жизненно необходимых процессов», – сказала Анна Данилюк

Комитет семей воинов Отечества создан по распоряжению Владимира Путина в ноябре 2022 года. В состав организации включены родственники военнослужащих, добровольцы и общественные деятели.