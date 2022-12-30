В России создадут мобильную ОС на базе Android

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» намерены учредить компанию, которая займётся разработкой новой операционной системы.

По данным «Коммерсанта», ожидается, что будет создана платформа совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services, пишет издание.

Источник газеты в правительстве отмечает, что разработка новой ОС не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора»: она будет использоваться в корпоративном и государственном секторах, а новая операционка будет нацелена на потребительский сегмент.