Мировые сборы сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона превысили 1 миллиард долларов

Первый «Аватар» заработал больше миллиарда долларов за 19 дней.

Кассовые сборы в мире фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона превысили отметку в миллиард долларов за две недели проката.

Долгожданный сиквел смог обогнать блокбастер «Топ Ган: Мэверик» и новую часть «Мира Юрского периода». Стоит отметить, что первый «Аватар» заработал больше миллиарда долларов за 19 дней.

В США «Аватару: Путь воды» удалось собрать всего 317,4 млн долларов, зато в других странах вторая часть фильма получила «серебро» по кассовым сборам уходящего года. Ранее Кэмерон заявлял, что сиквел должен стать «третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории», чтобы не быть убыточным.