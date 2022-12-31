Путин разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным. При этом в документе подчеркивается, что погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем оплаты газа рублями при поставках в недружественные страны.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Вам будет интересно
Евросоюз согласовал потолок цен на голубое топливо. Какие максимальное значение установили, как отреагировала Россия и что это сулит нашей стране,...
20.12.2022 262