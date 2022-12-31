У каждого второго россиянина нет новогоднего настроения

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Каждый второй россиянин признался, что у него нет праздничного настроения, и он не пытается это скрыть. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Праздничное настроение накануне Нового года есть лишь у 28% россиян. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Причем радуются празднику больше молодежь до 24 лет (43%), нежели россияне старше 45 лет (22%).

У каждого второго — 49% — новогоднего настроения нет, и он даже не пытается это скрывать.

Вам будет интересно
Пять лучших иностранных драм 2022 года по мнению ivbg
Сегодняшняя киноиндустрия многогранна за счет колоритности разных стран. Каждый год люди ждут выхода очередного киношедевра, но он не всегда соответствует...
28.12.2022 144
Автор