У каждого второго россиянина нет новогоднего настроения

Каждый второй россиянин признался, что у него нет праздничного настроения, и он не пытается это скрыть. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Праздничное настроение накануне Нового года есть лишь у 28% россиян. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Причем радуются празднику больше молодежь до 24 лет (43%), нежели россияне старше 45 лет (22%).

У каждого второго — 49% — новогоднего настроения нет, и он даже не пытается это скрывать.