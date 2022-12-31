Общественный транспорт Ленобласти изменит график в новогодние праздники

В праздничные дни автобусы и электрички в Ленобласти будут работать по расписанию выходного дня.

Общественный транспорт продолжит работу на новогодних праздниках. При этом будет усилен меры по проведению предрейсового и предсменного контроля технического состояния транспортных средств.

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Электрички 31 декабря будут курсировать по графику пятницы, с 1 по 7 января — по графику субботы, 08 января 2023 года — воскресенья.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Напомним, в Петербурге в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерыва.