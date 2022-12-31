Названы мосты, улицы и набережные Петербурга, которые перекроют в новогоднюю ночь

Традиционно в новогоднюю ночь в центре Петербурга перекроют часть улиц для транспорта.

Ограничения вступят в силу 31 декабря в 19:00 и прекратят действовать ранним утром 1 января, в 5:00.

Так, для транспорта будут закрыты:

участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

нечётная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина;

четная сторона набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

Казанская площадь;

участок Гороховой улицы от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта;

Кирпичный переулок;

Троицкий и Дворцовый мосты;

нечётная сторона набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта;

чётная сторона набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка;

участок Малой Морской улицы между Невским и Вознесенским проспектами;

Адмиралтейская набережная;

Дворцовый и Адмиралтейский проезды;

участок Адмиралтейского проспекта от Невского проспекта до Сенатской площади;

участок Конногвардейского бульвара от Дворцового проезда до Сенатской площади;

участок Дворцовой набережной между Дворцовым и Троицким мостами;

перекрёсток Каменноостровский проспекта и Петровской набережной;

перекрёсток Дворцовая набережной со съездами с Суворовской площади;

участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.