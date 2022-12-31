Названы мосты, улицы и набережные Петербурга, которые перекроют в новогоднюю ночь

Традиционно в новогоднюю ночь в центре Петербурга перекроют часть улиц для транспорта.
Ограничения вступят в силу 31 декабря в 19:00 и прекратят действовать ранним утром 1 января, в 5:00.
Так, для транспорта будут закрыты:
- участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
- нечётная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина;
- четная сторона набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
- Казанская площадь;
- участок Гороховой улицы от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Кирпичный переулок;
- Троицкий и Дворцовый мосты;
- нечётная сторона набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта;
- чётная сторона набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка;
- участок Малой Морской улицы между Невским и Вознесенским проспектами;
- Адмиралтейская набережная;
- Дворцовый и Адмиралтейский проезды;
- участок Адмиралтейского проспекта от Невского проспекта до Сенатской площади;
- участок Конногвардейского бульвара от Дворцового проезда до Сенатской площади;
- участок Дворцовой набережной между Дворцовым и Троицким мостами;
- перекрёсток Каменноостровский проспекта и Петровской набережной;
- перекрёсток Дворцовая набережной со съездами с Суворовской площади;
- участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.
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30.12.2022 37