Названы мосты, улицы и набережные Петербурга, которые перекроют в новогоднюю ночь

Автор: Гузель Галимова
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Традиционно в новогоднюю ночь в центре Петербурга перекроют часть улиц для транспорта.

Ограничения вступят в силу 31 декабря в 19:00 и прекратят действовать ранним утром 1 января, в 5:00.

Так, для транспорта будут закрыты:

  • участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • нечётная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина;
  • четная сторона набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
  • Казанская площадь;
  • участок Гороховой улицы от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта;
  • Кирпичный переулок;
  • Троицкий и Дворцовый мосты;
  • нечётная сторона набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта;
  • чётная сторона набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка;
  • участок Малой Морской улицы между Невским и Вознесенским проспектами;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Дворцовый и Адмиралтейский проезды;
  • участок Адмиралтейского проспекта от Невского проспекта до Сенатской площади;
  • участок Конногвардейского бульвара от Дворцового проезда до Сенатской площади;
  • участок Дворцовой набережной между Дворцовым и Троицким мостами;
  • перекрёсток Каменноостровский проспекта и Петровской набережной;
  • перекрёсток Дворцовая набережной со съездами с Суворовской площади;
  • участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.
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