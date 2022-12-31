Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет.

Он занимал свой пост с 2005 по 2013 год, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. В последние годы он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Отречение Бенедикта XVI стало первым в Ватикане за несколько веков — в 1415 собор в Констанце принял отставку папы Григория XII, одновременно низложив антипап Бенедикта XIII и Иоанна XXIII, а единственным папой, который ранее добровольно отказался от трона, был Целестин V в 1294.