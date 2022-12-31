Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году

Автор: Гузель Галимова
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Telegram-канал «Астро Фото Болото Северное сияние и не только» подвел итоги 2022 года и опубликовал самые яркие северные сияния за 12 месяцев.

Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фотографы показали самые яркие северные сияния в уходящем году северное сияние, Петербург, Ленобласть, карелия
Фото: t.me/astrophotoboloto

Охотники за авророй рассказали, что декабрь выдался скупым на северные сияния. Все надежды — на новый год и на январь 2023 года.

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31.12.2022 34
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