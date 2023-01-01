Первый новорожденный в 2023 году в Ленобласти появился на свет в Гатчине

Автор: Гузель Галимова
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Первый ребенок, родившийся в 2023 году в Ленобласти, появился на свет в Гатчине около часу ночи.

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Фото: vk.com/perinatal_centr_lokb

Как сообщил Перинатальный центр Ленинградской областной клинической больницы, ребенок родился через 40 минут после наступления Нового года. Это мальчик. Его вес 2670 граммов, рост 48 см.

«Поздравляем его маму с рождением сына и желаем ей и малышу здоровья и счастья!» — говорится в сообщении.
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01.01.2023 49
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