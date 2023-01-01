Первый новорожденный в 2023 году в Ленобласти появился на свет в Гатчине

Первый ребенок, родившийся в 2023 году в Ленобласти, появился на свет в Гатчине около часу ночи.

Как сообщил Перинатальный центр Ленинградской областной клинической больницы, ребенок родился через 40 минут после наступления Нового года. Это мальчик. Его вес 2670 граммов, рост 48 см.

«Поздравляем его маму с рождением сына и желаем ей и малышу здоровья и счастья!» — говорится в сообщении.