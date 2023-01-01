В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

IVBGru продолжает вести рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — рядовой Константин Голубев.

В ходе совершения марша в районе одного из населенных пунктов, колонна российских войск, в составе которой двигался рядовой Константин Голубев, подверглась обстрелу из минометных орудий и стрелкового оружия со стороны диверсионно-разведывательной группы националистов. Российские военнослужащие приступили к отражению атаки.

Несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника, действуя в составе расчета боевой машины, рядовой Константин Голубев при выполнении приказа по огневому поражению сил противника уничтожил три единицы специальной техники врага, а также и две долговременных огневых точки противника.

Благодаря сплоченным, слаженным и отработанным действиям расчета, в составе которого действовал Константин Голубев, позиции националистов были подавлены, что позволило продолжить движение колонне и своевременно прибыть в заданный район.