Петербуржцам напомнили о смертельной опасности катания на «ватрушках»

Одной из популярных зимних забав, особенно у детей, давно стало катание на «ватрушке» с горки. Однако мало кто задумывается о смертельной опасности такого развлечения.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал «Невским новостям», как правильно выбирать места для активного отдыха.

По словам эксперта, кататься, например, с ледяной горки можно без каких-либо опасений, если она расположена под углом и правильно оборудована. Если же это простая снежная масса во дворе, то вокруг не должно быть ни деревьев и каких-либо других препятствий.

Вам будет интересно Горнолыжные курорты в Ленобласти: куда отправиться на активный отдых? В конце ноября в Ленобласти открылись горнолыжные курорты. В честь Международного дня гор, который проходит сегодня, 11 декабря, редакция ivbg... 11.12.2022 805

Макеев категорически не советует использовать для спуска с горок «ватрушки». Ни взрослый, ни ребенок не могут им управлять, а потому есть риск во что-то врезаться и получить травму.

«Тюбинг – это абсолютно неуправляемое и неконтролируемое транспортное средство. Оно вращается вокруг своей оси имеет абсолютно непредсказуемую траекторию движения, у него нет тормозов, разгоняется до 100 км/ч», — отметил эксперт.

Среди частых повреждений — ушибы, переломы, вывихи, сотрясения, травмы позвоночника. Поэтому в таких случаях важно сразу обратиться к врачу.