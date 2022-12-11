Горнолыжные курорты в Ленобласти: куда отправиться на активный отдых?

В конце ноября в Ленобласти открылись горнолыжные курорты. В честь Международного дня гор, который проходит сегодня, 11 декабря, редакция ivbg рассказывает о четырех самых популярных местах, где можно покататься на лыжах, сноубордах, санях и других средствах передвижения.

Когда начинаются и заканчиваются ежегодные сезоны зимних покатушек со склонов в регионе?

Первый снег в Ленобласти выпал в 2022 году еще в начале ноября. Несмотря на это горнолыжные курорты открыли нынешний сезон только к концу месяца. Это связано с тем, что запуск покатушек возможен только после установления стабильной температуры в минус пять градусов. Перед открытием горнолыжным курортам требуется около недели, чтобы создать снежное покрытие.

Обычно закрытие сезона происходит в апреле. Но из-за мягких зим в регионе бывало так, что таяние снега приходилось и на конец февраля. В результате этого точной информации по продолжительности периода покатушек 2022-2023 годов нет.

Какие популярные горнолыжные курорты предлагает ленинградцам Ленобласть?

Горнолыжный курорт «Игора»

Круглогодичный вариант как семейного отдыха, так и веселого времяпрепровождения с друзьями. Зимой «Игора» предлагает своим гостям различные трассы для катаний, склоны для обучения и тренировок, а также освещаемые дорожки для катания на беговых лыжах и склон для катания на ватрушках. Функционирует детский центр, школа хоккея и школа фигурного катания. Осуществляется прокат горнолыжного оборудования. В составе курорта также имеются: ледовый дворец, плавательный комплекс, автодром, тренажерный зал, кинотеатр и автомузей «Игора Драйв». Для тех, кто хочет больше релакса, действует спа-комплекс. Сделать передышку от активного досуга можно в кафе или ресторанах. Для продолжительного отдыха можно остановиться в отелях или коттеджах. Есть возможность оплачивать ски-пасс (услуги подъемника), которых восемь штук на территории, в онлайн-режиме.

Где находится: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Платформа 69 км, улица Всесезонная, 1, корпус 88, помещение 44. Координаты GPS:

60°51’53.96″N — 30°21’13.37″E.

Как добраться:

Горнолыжный курорт «Золотая долина» Красивое место, в котором продолжительность сезона покатушек доходит до мая месяца. В те зимы, когда снег уходит раньше, в ход идет система искусственного оснежения. В распоряжении гостей 12 разноуровневых и пять подъемников, один из которых — детский. Также курорт предлагает посетителям прокатиться на снегоходах или устроить катание на санях. В качестве дополнительного развлечения организованы рыбалка, сауна, услуги массажистов, бассейн и спа-процедуры. На базе курорта действует детская школа горнолыжников, где работают не только инструктора, но и психологи, помогающие ребятам справиться с возможным страхом встать на лыжи или сноуборд. На курорте имеются несколько баров, ресторан, бургерная и пиццерия, а также отель и гостевые домики.

Где находится: Выборгский район, Красносельское сельское поселение, Коробицыно, горнолыжный центр «Золотая долина» (GPS координаты: N60 31,277 E29 45,816).

Как добраться:

на машине есть несколько вариантов. Первый — через «Скандинавию»: доехать

до развилки на Первомайское и повернуть на Первомайское, затем, на единственном перекрестке в Первомайском повернуть налево. С этой дороги, но уже в поселке Подгорье, поворот направо на Мичуринское. Проезжаете поселок Коробицыно, а дальше путь идет к долине. Второй — по Новоприозерскому шоссе, где после Сосново съезжаете на Подгорье. Оставив позади Мичуринское, с левой стороны увидите склоны;

до развилки на Первомайское и повернуть на Первомайское, затем, на единственном перекрестке в Первомайском повернуть налево. С этой дороги, но уже в поселке Подгорье, поворот направо на Мичуринское. Проезжаете поселок Коробицыно, а дальше путь идет к долине. Второй — по Новоприозерскому шоссе, где после Сосново съезжаете на Подгорье. Оставив позади Мичуринское, с левой стороны увидите склоны; на автобусе №898 от станции метро Парнас доезжаете до остановки «Курорты». Оттуда до горнолыжного центра около полутора километров пешим шагом.

Время работы: склоны доступны по будням с 12:00 до 21:00, по выходным — с 9:00 до 22:00. График работы общепита на территории курорта можно посмотреть склоны доступны по будням с 12:00 до 21:00, по выходным — с 9:00 до 22:00. График работы общепита на территории курорта можно посмотреть здесь

С ноября по апрель в Ленобласти действует один из крупнейших горнолыжных курортов — «Красное озеро». Он находится в живописной местности возле озера Красное, которое считается природным памятником. Помимо 18 трасс разного уровня сложности на территории «Красного озера» имеются два сноупарка, открытый каток, ватрушечная горка, лыжная школа для детей и детский клуб «Лисенок» с двумя группами. Есть возможность остаться на несколько дней, заселившись в один из местных коттеджей. Спа-центр, дровяная баня, детская комната, экотропы, пейнтбол, кафе и рестораны также находятся на территории курорта. Имеется прокат экипировки.

Где находится: Выборгский район, Красносельское сельское поселение, вблизи поселка Коробицыно (60.534090, 29.737104). Как добраться: на машине несколько вариантов маршрута: первый — по Выборгской трассе до поворота на Первомайское около заправки. Далее, через Первомайское, по старой Выборгской трассе до Подгорья. Поворот направо, на Мичуринское, ехать до Коробицыно. После Коробицыно еще около километра по трассе и налево в гору. Дорога от города занимает около полутора часов. Второй — по Новоприозерскому шоссе до поворота направо в Пески. Затем еще раз направо на мост на Мичуринское и прямо через Борисово около 23 километров. Не доезжая до поселка Коробицыно один километр, поворот направо к горнолыжному курорту «Красное Озеро»;

на электричке с Финляндского вокзала до Сосново. Затем следует пересесть на автобусы №645 или №646 и выйти не доезжая до Коробицыно;

на автобусах №898 от метро Парнас и №897 от метро Девяткино до конечной. Время работы: так как периодически на подъемниках проходят профилактические работы, ознакомиться с режимом работы на ближайшие дни можно здесь.

Центр активного отдыха «Туутари-парк»

Одно из популярных мест для покатушек пятью спусками, в том числе детским учебным склоном, и бугельными подъемниками. Для профессионалов есть мастер-классы от опытных тренеров. На территории «Туутари-Парка» имеется каток, трасса для ватрушек и кафе, где можно выпить кофе и полакомиться десертом. Действует прокат беговых лыж. С ночевкой можно остаться в коттеджах.

Где находится: Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, деревня Ретселя, 14 (59.693142, 30.177484)

Как добраться: на машине два маршрута: первый — проехать по Таллиннскому шоссе, а за Красным Селом свернуть на Гатчинское. Затем проехать поселок Виллози и переезд. После последнего через 800 метров свернуть налево по указателю «Туутари-Парк». Второй — от площади Победы по Киевскому шоссе доехать до перекрестка на Красное Село, повернуть направо, далее на площади в Красном Селе повернуть налево, за Красным Селом свернуть на Гатчинское шоссе, проехать поселок Виллози и переезд.

на электричке с Балтийского вокзала доехать до станции «Можайская». Оттуда дальнейший путь в шесть километров пройдется пройти пешком в течение 40-50 минут.

на автобусе №631 от метро Проспект Ветеранов доехать до поворота на «Туутари-Парк», время в пути до конечной точки также займет около 50 минут.

Время работы: по будням — с 12:00 до 22:00, а по выходным дням — с 10:00 до 22:00.