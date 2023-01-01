Минобороны: ВС РФ нанесли удар по оборонным объектам Украины

Минобороны России сообщает, что Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые причастны к изготовлению ударных беспилотников. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Цель удара достигнута, планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны.

На Купянском направлении российскими войсками уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп ВСУ. Потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп. Поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Уничтожены две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР. Также уничтожены две украинские гаубицы Д-20.

Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».