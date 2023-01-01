Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Минобороны сообщило, что 31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 82 российских военнослужащих.
Отмечается, что в плену им грозила смертельная опасность.
Видео: Деловой Петербург
Всех освобожденных на самолетах доставили в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Многие из них встретили Новый год в кругу семьи.
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02.12.2022 1765