Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Минобороны сообщило, что 31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 82 российских военнослужащих.

Отмечается, что в плену им грозила смертельная опасность.

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Всех освобожденных на самолетах доставили в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Многие из них встретили Новый год в кругу семьи.