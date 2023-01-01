В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте

В Петербурге с 1 января 2023 года вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Так, стоимость разовой поездки подорожала на 5 рулей. Теперь так называемый «гостевой» тариф на метро стоит 70 рублей, а в автобусе, троллейбусе и трамвае — 65 рублей. Проезд при оплате картой «Подорожник» стал дороже на 4 рубля — до 49 рублей в метро и до 44 рублей в наземном городском транспорте.

Выгоднее всего ездить в метро по банковской карте «Мир» или «Единой карте петербуржца» — стоимость проезда на метро составляет 47 рублей, в автобусе — 44 рублей. В трамваях и троллейбусах тариф будет действовать с 1 апреля.

Пересадочный тариф «60 минут» продолжит действовать и в 2023 году, его условия не изменятся — вторая поездка в общественном транспорте в течение часа обойдется в 10 рублей, а третья и последующая будут бесплатными.