В новогоднюю ночь восемь петербуржцев пострадали от фейерверков

Также были зафиксированы возгорания от попадания пиротехники.
В пресс-службу регионального Управления МЧС сообщили, что в Петербурге в новогоднюю ночь от пиротехнических изделий пострадали восемь человек.
Кроме того, были зафиксированы возгорания от попадания фейерверков. В некоторых домах успели обгореть балконы.
При этом в целом, отмечают сотрудники МЧС, новогодняя ночь в Северной столице прошла сравнительно спокойно.
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21.12.2022 237