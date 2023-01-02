В новогоднюю ночь восемь петербуржцев пострадали от фейерверков

Также были зафиксированы возгорания от попадания пиротехники.

В пресс-службу регионального Управления МЧС сообщили, что в Петербурге в новогоднюю ночь от пиротехнических изделий пострадали восемь человек.

Кроме того, были зафиксированы возгорания от попадания фейерверков. В некоторых домах успели обгореть балконы.

При этом в целом, отмечают сотрудники МЧС, новогодняя ночь в Северной столице прошла сравнительно спокойно.