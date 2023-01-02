В Петербурге пройдет первый в России фестиваль театра для подростков

Фестиваль театра для подростков «В смысле?!» начнется в этом – 2023 — году в Санкт-Петербурге со 2 января.

Культурное событие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия в рамках фестиваля будут идти в течение полугода на площадках всего города. Среди них — Социально-художественный и Александринский театры, пишет ТАСС.

— Фестиваль станет беспрецедентной практикой работы с подростковой аудиторией в контексте масштаба, в которой будут задействованы молодые режиссеры и учителя, — рассказали сотрудники пресс-службы фестиваля. – Кроме показа спектаклей, программа события будет включать образовательные программы, лаборатории и мастер-классы.

В Социально-художественном театре пройдет первая образовательная программа фестиваля «Параобразование». Она будет посвящена театральной истории и актуальным сценическим практикам. Также будут организованны мастер-классы, лекции, круглые столы, обсуждения спектаклей, лаборатории и встречи с известными режиссерами.