Первая в 2023 году гуманитарная колона от Ленобласти направлена в зону СВО

Автор: Александр Селиванов
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Грузовые автомобили выдвинулись из Ленобласти в рамках оказания дополнительной помощи добровольцам и мобилизованным.

Первая в 2023 году гуманитарная колона от Ленобласти направлена в зону СВО Россия, Ленобласть
Первая в 2023 году гуманитарная колона от Ленобласти направлена в зону СВО Россия, Ленобласть

Сообщается, что два Камаза повезли в воинские формирования рождественские подарки, медикаменты, спальные мешки, коврики, предметы личной гигиены, электро и бензо инструменты, автономные отопительные приборы.

По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, гуманитарная помощь необходима, чтобы наши бойцы постоянно получали поддержку от ленинградцев.

Вице-губернатор отметил, что помощь неоценима для тех, кто на передовой защищает интересы Родины.

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02.01.2023 24
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