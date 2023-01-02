Первая в 2023 году гуманитарная колона от Ленобласти направлена в зону СВО

Грузовые автомобили выдвинулись из Ленобласти в рамках оказания дополнительной помощи добровольцам и мобилизованным.

Сообщается, что два Камаза повезли в воинские формирования рождественские подарки, медикаменты, спальные мешки, коврики, предметы личной гигиены, электро и бензо инструменты, автономные отопительные приборы.

По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, гуманитарная помощь необходима, чтобы наши бойцы постоянно получали поддержку от ленинградцев.

Вице-губернатор отметил, что помощь неоценима для тех, кто на передовой защищает интересы Родины.