С 1 марта 2023 года позволят проводить освидетельствование на алкоголь на видео.

Водителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь. В России с 1 марта 2023 года освидетельствование на алкоголь можно будет проводить с видеозаписью. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Это означает, что процедуру можно будет проводить без понятых. Сотрудникам полиции будет достаточно зафиксировать процесс видеокамерой. Отметим, что новые правила уже утверждены правительством Российской Федерации. На «продувку» могут попросить водителя с признаками алкогольного опьянения.