В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 9 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 января.
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 9 человек.
За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 14 человек. Два жителя региона госпитализированы.
Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался от болезни.
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02.01.2023 142