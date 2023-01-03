В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 9 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 января.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 9 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 14 человек. Два жителя региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался от болезни.