В «Велесе» отметили пятилетний юбилей прибывания в центре львицы Эльзы

Автор: Александр Селиванов
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За время пребывания в заботливых руках волонтеров африканская хищница превратилась в уверенную и сильную кошку.

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В официальном паблике центра «Велес» в соцсети «ВКонтакте», сообщили, что в учреждении отметили пятилетний юбилей с момента пребывания в центре львицы Эльзы.

Если поначалу львенок был в стрессе и никого к себе не подпускал, то теперь это уверенная кошка, которая запросто ластится к сотрудникам центра.

Отметим, что уже больше года Эльза живет с подругой Симоной.

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