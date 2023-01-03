В «Велесе» отметили пятилетний юбилей прибывания в центре львицы Эльзы

За время пребывания в заботливых руках волонтеров африканская хищница превратилась в уверенную и сильную кошку.

В официальном паблике центра «Велес» в соцсети «ВКонтакте», сообщили, что в учреждении отметили пятилетний юбилей с момента пребывания в центре львицы Эльзы.

Если поначалу львенок был в стрессе и никого к себе не подпускал, то теперь это уверенная кошка, которая запросто ластится к сотрудникам центра.

Отметим, что уже больше года Эльза живет с подругой Симоной.