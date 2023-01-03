Цена билета на «Аватар: Путь воды» в России достигает тысячи рублей

Стало известно, сколько стоит билет на фильм «Аватар 2» в России.

Стали известны цены билетов на «Аватар 2» в России. Сейчас картину показывают всего несколько кинотеатров. Цена билетов стартует от от 1,2 тысяч рублей.

Крупные сетевые кинотеатры начнут показ «Аватар 2» с 12 января. В Санкт-Петербурге картину можно будет посмотреть за 240 рублей, а в Москве — за 480.

Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 16 декабря. В российский прокат картина официально не поступила. Но кинотеатры нашли выход. Ее будут показывать в рамках предсеансового обслуживания. Покупая билет на российскую короткометражку можно будет посмотреть «Аватар: Путь воды».