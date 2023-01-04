«Известия»: прилавки России может захватить контрафакт

Отчасти ситуация объясняется введенными санкционными мерами.

Согласно публикации издания «Известия», которое опросило экспертов отрасли, в текущем году количество контрафактной продукции на российском рынке будет только увеличиваться, все дело в ранее введённых санкционных мерах, а также в параллельном импорте, которым пользуются недобросовестные продавцы.

— За минувший год было изъято из оборота около 1 млрд штук нелегальных сигарет. Для кардинального изменения ситуации нужны более радикальные меры, заложенные в инициативах, которые, как мы рассчитываем, будут приняты и заработают уже в следующем году, — Игорь Черкасский, глава отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании «БАТ Россия».

Вместе с этим в международной ассоциации «Антиконтрафакт» заявили изданию «Известия» о том, что незаконный оборот промышленной продукции в России может только увеличиться. Все дело в моратории на проверки бизнеса, который действует на сегодняшний день. Эксперты объединения также указывают, что в последнее время появилось все больше вопросов к качеству выпускаемой продукции.