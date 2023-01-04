За сутки с петербургских улиц вывезли более 8 тысяч кубометров снега

На уборку дорог вышли почти 800 единиц техники.

В пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга сообщили, что за сутки из города вывезли 8 137 кубометров снега.

За день в городе выпало 1,5 сантиметра снега. В настоящее время дороги убирают 796 единиц техники и 769 работников ручного труда.