За сутки с петербургских улиц вывезли более 8 тысяч кубометров снега

Автор: Александр Селиванов
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На уборку дорог вышли почти 800 единиц техники.

В пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга сообщили, что за сутки из города вывезли 8 137 кубометров снега.

За день в городе выпало 1,5 сантиметра снега. В настоящее время дороги убирают 796 единиц техники и 769 работников ручного труда.

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04.01.2023 23
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