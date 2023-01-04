В Сланцах задержан иностранец, подозревающийся в изнасиловании 15-летней девочки

Автор: Александр Селиванов
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Мужчину допросили и отпустили под обязательство о явке.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, некий Артур надругался над ее 15-летней дочерью ночью, 3 января.

По подозрению в совершении преступления полисмены задержали 30-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину допросили и отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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04.01.2023 16
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