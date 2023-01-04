Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств

Он будет действовать до конца текущего года, говорится на сайте правительства со ссылкой на подписанное Михаилом Мишустиным постановление.

Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на технику. Это специальный документ, который требуется для всех устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование. К ним относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, рации и микросхемы.

Решение кабмина позволит не допустить дефицита электронных товаров на внутреннем рынке на фоне санкций.