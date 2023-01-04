Жителей Ленобласти подморозит в четверг

Морозы останутся в регионе вплоть до Рождества.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что в четверг, 5 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и снег.

Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. Днем температура наружного воздуха будет держаться в районе -10 градусов.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.