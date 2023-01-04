Дед Мороз посетит Выборг 5 января

Главный зимний волшебник прибудет в город на собственном поезде.

Жители и гости Выборга могут посетить праздничную программу прибытия Деда Мороза 5 января в 15:20.

В свою очередь праздничная программа начнется в 14:45 с выступлений местных коллективов.

С 16 часов начнется экскурсия по вагонам состава, а для их посещения необходимо было заранее приобрести билеты.