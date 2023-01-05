Кардиохирурги ЛОКБ удалили у пациента тромб длиной 20 сантиметров

В январе 2023 года специалисты кардиохирургического отделения удалили 35-летнему пациенту тромб длиной 20 сантиметров. Мужчина ранее уже лечился в ЛОКБ. Врачи поставили ему диагноз «Неспецифический язвенный колит».
Во время январских праздников житель Ленинградской области почувствовал себя плохо. Врачи в срочном порядке выполнили дообследование и выявили массивную тромбоэмболию ствола легочной артерии, которая практически полностью перекрывала кровоток к легким.
Ленинградца направили на срочную операцию. Хирурги вскрыли ствол легочной артерии и удалили массивный тромб длинной 20 сантиметров и диаметром 2 сантиметра. Это спасло жизнь пациенту.
Операцию проводила команда опытных кардиохирургов ЛОКБ под руководством Демиса Граматикова.
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