Кардиохирурги ЛОКБ удалили у пациента тромб длиной 20 сантиметров

В январе 2023 года специалисты кардиохирургического отделения удалили 35-летнему пациенту тромб длиной 20 сантиметров. Мужчина ранее уже лечился в ЛОКБ. Врачи поставили ему диагноз «Неспецифический язвенный колит».

Во время январских праздников житель Ленинградской области почувствовал себя плохо. Врачи в срочном порядке выполнили дообследование и выявили массивную тромбоэмболию ствола легочной артерии, которая практически полностью перекрывала кровоток к легким.

Ленинградца направили на срочную операцию. Хирурги вскрыли ствол легочной артерии и удалили массивный тромб длинной 20 сантиметров и диаметром 2 сантиметра. Это спасло жизнь пациенту.

Операцию проводила команда опытных кардиохирургов ЛОКБ под руководством Демиса Граматикова.