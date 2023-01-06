Фото: световые столбы заметили в небе над Петербургом и Ленобластью

Об оптическом явлении рассказали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» жители Красносельского, Калининского районов Санкт-Петербурга, а также Колтушей.

Явление характерно для зимнего периода и морозной погоды. Столбы образуются вблизи источников света на морозном воздухе. Дело в перистых облаках в верхних слоях тропосферы, на высоте 5-10 км. В них скапливаются ледяные кристаллы, которые отражают свет своими гранями.

Фото: vk.com/spb_today