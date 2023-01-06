В старину зима была временем, когда вся работа на полях уже сделана, а запасы приготовлены. Оставалось только ждать новогодних и рождественских праздников с их одним старинным обрядом, который люди чтят и по сей день: в Рождество собираться группами, наряжаться в разные тематические костюмы, ходить от дома к дому и колядовать.

Что такое Коляда?

Говорят, что еще с языческих времён уже существовала Коляда. Праздник этот был посвящён языческому богу Солнца — Коляде и славлению Даждьбога. Наши предки верили, что после зимнего солнцестояния просыпается бог неба, и поэтому продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночи — уменьшаться. За люди и восхваляли Даждьбога в день зимнего солнцестояния. С тех пор традиция существенно видоизменилась. Теперь Коляда — народное название Рождества и Святок, в котором в той или иной степени сохранились атрибуты праздника славян — наряды, колядные песни, сладости и монеты в благодарность.

Когда люди колядуют?

Колядовать принято в ночь на Рождество с 6 на 7 января. Также есть традиция колядовать в Старый Новый год: с 13 на 14 января. Колядниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста. Раньше колядовать начинали уже после захода солнца, однако, сегодня вполне допустимо делать это и днем.

Как правильно колядовать?

В разных регионах имеются свои специфические понятия о том, как правильно колядовать, но есть и некоторые критерии, универсальные абсолютно для всех. Самое важное, как и упоминалось выше, это собраться группой не менее трех человек и выбрать главного колядующего. Он выступает впереди всех и несет звезду, символизирующую волшебное появление на свет младенца Христа. Вторым значимым участником колядования на Рождество является «звонарь», который со звоночком в руках перезвоном будет оповещать жителей о желании поколядовать для них. Третья роль отведена для того, чтобы нести мешок для сладостей, денег и другой благодарности от хозяев домов, в которых побывают колядующие.

Что касается внешнего образа, то современные колядующие обычно отдают предпочтения каким-то элементам народного костюма: старым цветастым юбкам, пестрым платкам, широким лентам и прочим вещам, типичным для русской деревни. Немаловажной частью традиции колядок является репертуар для поздравлений, его следует хорошо продумать и выучить, желательно предварительно отрепетировать. Для этого существует масса уже готовых и известных текстов, но можно проявить индивидуальность и порадовать людей авторскими. Главное требование к ним -позитивный настрой и пожелания всего наилучшего.

Перед тем, как начать представление, колядникам полагается спросить у хозяев дома разрешения пропеть свои ритуальные песни. Когда хозяева дадут «добро», колядники могут приступить к чтению стихов. В процессе колядования нужно непременно поклониться хозяевам до земли, поблагодарить их за щедрость, а также искренне пожелать всех благ в наступившем году.

Как правильно принять колядующих?

Если на пороге вашего дома появились с просьбой разрешить колядовать, то хороший хозяин обычно не отказывает и внимательно слушает выступающих. После того как колядующие закончили петь, следует поблагодарить их за поздравление, пожелать им тоже всего наилучшего. Также принято давать в знак благодарности деньги или угощения.