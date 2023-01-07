Первый замруководителя Администрации Президента РФ посетили город Енакиево в ДНР, который сейчас активно помогает восстанавливать Ленобласть.

О визите в город первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин в своем Телеграм.

В общей сложности Ленобласть помогла Енакиево:

отремонтировать три школы и три детсада;

были пробурены 23 скважины возле котельных и три — возле больниц;

парк местного депо пополнился 10 трамваями, а в планах — ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов.