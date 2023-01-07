Первый замруководителя Администрации Президента РФ посетили город Енакиево в ДНР, который сейчас активно помогает восстанавливать Ленобласть.
О визите в город первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин в своем Телеграм.
В общей сложности Ленобласть помогла Енакиево:
- отремонтировать три школы и три детсада;
- были пробурены 23 скважины возле котельных и три — возле больниц;
- парк местного депо пополнился 10 трамваями, а в планах — ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов.
Не менее серьезная программа и на этот год. Огромная благодарность за такое братское отношение жителям Ленинградской области!, — обратился Пушилин.