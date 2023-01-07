В Кремле оценили вклад Ленобласти в восстановление Енакиево

Автор: Анастасия Щербакова
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Первый замруководителя Администрации Президента РФ посетили город Енакиево в ДНР, который сейчас активно помогает восстанавливать Ленобласть.

О визите в город первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин в своем Телеграм.

 

В общей сложности Ленобласть помогла Енакиево:

  • отремонтировать три школы и три детсада;
  • были пробурены 23 скважины возле котельных и три — возле больниц;
  • парк местного депо пополнился 10 трамваями, а в планах — ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов.
Не менее серьезная программа и на этот год. Огромная благодарность за такое братское отношение жителям Ленинградской области!, — обратился Пушилин.
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